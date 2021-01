Diego ('La isla de las tentaciones 3') y su confesión más sexual: "Me enrollé con dos chicas en mi videoclip" Ecoteuve.es 17/01/2021 - 14:30 0 Comentarios

Los chicos de la nueva edición del formato han visitado varios platós

Telecinco ha anunciado ya el estreno próximamente de la nueva edición de La isla de las tentaciones que emitirá ya su tercera temporada. El nuevo anuncio de la cadena "La semana de amor" confirma que la semana del 18 al 24 de enero podremos disfrutar la primera entrega.

En Viva la vida, Emma García reconoció a dos de los chicos ya que pasaron por Mujeres, hombres y viceversa mientras ella era presentadora: Diego James Lover y Manu González. El primero fue tronista y el segundo pretendiente de Marta Granero, ex tronista.

Diego ('La isla de las tentaciones 3') y su confesión más sexual: "Me enrollé con dos chicas en mi videoclip"

"Esa relación era de traca", dijo Emma, sobre la relación entre Diego y Lola. Más tarde, en Sábado Deluxe, Diego reconoció que antes de entrar en el programa hizo algo que a Lola le molestó muchísimo. "Lola cuando era pretendienta era muy celosa y yo la cagué con un videoclip que grabé donde me enrollé con dos chicas a la vez. Ella se molestó y se fue una semana de casa. Luego volvió y estuvimos otra vez bien", contó el nuevo concursante del programa. "Vaya chorrada, si es por motivos de trabajo", dijo Jorge Javier. "Yo tendría que habérselo dicho antes", remató Diego.

Manu González: "Hice un trío con dos lesbianas"

En el Deluxe todos los chicos respondieron a las ardientes preguntas de los colaboradores y Jorge Javier. Mientras que Hugo Pérez confesó haber participado en una orgía con 18 años, Manu contó que hizo un trío con dos mujeres lesbianas. "Las conocí en una discoteca. Me lie con una, después me presentó a su pareja y me fui con las dos", confesó.