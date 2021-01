Miguel Ángel Idígoras, ex corresponsal de TVE, carga contra la renovación del programa de Cintora Ecoteuve.es 17/01/2021 - 12:23 0 Comentarios

El reportero de la cadena pública no ha ocultado su enfado ante este hecho

Miguel Ángel Idígoras, ex corresponsal de TVE en Londres, se mostró muy crítico en su cuenta de Twitter ante la noticia de la renovación del programa Las cosas claras, presentado por el periodista Jesús Cintora.

Según informó ECOTEUVE.ES, la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, anunció la renovación del programa y alargarlo media hora más, por lo que agruparía el tramo desde las 12:30 hasta las 15, cuando empieza el Telediario. El ex corresponsal ha sido muy crítico con este hecho en redes sociales.

El que fue reportero en Londres para TVE, Miguel Ángel Idígoras lleva siendo muy crítico con Mateo y algunas de sus decisiones sobre el futuro del ente público. La renovación de Cintora y su programa no han pasado desapercibidos para el ex corresponsal. "No son precisamente las exigencias de la audiencia las que marcan el rumbo de Rtve. Desgraciadamente son otras", confesó Idígoras.

La nueva estrategia de TVE alargando Las cosas claras da protagonismo a Cintora y se lo roba a Mónica López y su programa La hora de la 1, que usaba el tramo robado por Cintora para dedicarlo a la crónica social con Cristina Fernández. De momento no se sabe qué ocurrirá con los contenidos.

