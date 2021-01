La pulla de Gonzo contra Pablo Iglesias en 'La Sexta Noche': "Usa a su socio de Gobierno como excusa" Ecoteuve.es 17/01/2021 - 12:03 0 Comentarios

El presentador de 'Salvados' promocionó su entrevista al líder de Podemos

El sucesor de Jordi Évole en Salvados, Fernando González 'Gonzo', entró en directo este sábado en La Sexta Noche para promocionar la entrevista que realizó al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, donde le preguntó sobre la pandemia, el año en el Gobierno y sus enfrentamientos con el PSOE.

Iñaki López preguntó a Gonzo sobre la entrevista y concretamente sobre cómo cree que es la relación entre Pablo Iglesias y su compañero de coalición, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

La pulla de Gonzo a Pablo Iglesias en 'La Sexta Noche': "Usa a su socio de Gobierno como excusa"

"Es fluida, por lo que nos dio a entender. Dejó entrever que entre los dos desatascan los momentos más tensos que pueda haber entre otros departamentos, pero no es una relación de irse de afterwork", confesó Gonzo. "No son de irse de botellines", afirmó López. El presentador de Salvados quiso aclarar que Iglesias "sabe quién es su socio" aunque "él en política no se fía de nadie".

Gonzo también afirmó que "Iglesias también defiende acuerdos a los que han llegado las dos partes", pero que "también usa en otros momentos de la entrevista a su socio de Gobierno como excusa para justificar que no se hayan logrado ciertas cosas que se pactaron en el acuerdo de Gobierno", confesó Fernando. "Es un poco como una partida de ajedrez", sentenció el presentador.

