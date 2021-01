'Socialité' destapa una nueva posible estafa de José Antonio Avilés: "Ha vuelto a las andadas" Ecoteuve.es 17/01/2021 - 11:19 0 Comentarios

María Patiño se muestra muy indignada con el colaborador de 'Viva la vida'

José Antonio Avilés vuelve a rodearse de polémicas después de su paso por Supervivientes, donde vieron la luz algunas de las estafas que Avilés había organizado a tiendas y marcas para llevarse productos sin pagar.

A pesar de que él mismo confirma no tener ninguna deuda pendiente, Socialité destapó este sábado una nueva posible estafa del colaborador de Viva la vida a una mujer que realizaba servicios en un 4x4 durante el temporal Filomena.

'Socialité' destapa una nueva posible estafa de José Antonio Avilés: "Ha vuelto a las andadas"

El colaborador no quiso faltar a su puesto de trabajo durante el duro temporal que provocó Filomena llenando de nieve las calles de Madrid. "Ha vuelto a las andadas", decía el redactor del programa que contaba la información. "José Antonio no quiso venir en metro y lo que hizo fue intentar contratar a un particular para que le fuera a buscar al hotel en el que estaba y que le llevara en un 4×4 a Telecinco", contó Miguel Ángel Rech. "¿Qué pasa? Que José Antonio no dice que es para él sino para un futbolista muy famoso ni tampoco dice que es él el que lo contrata sino la propia cadena, Telecinco", confesó el redactor de Socialité.

María Patiño confesó que la señora fue hábil y grabó a Avilés para tener pruebas de esta estafa. "Nos dice que quiere alquilar un hummer para unos futbolistas que van a Telecinco en nombre de Telecinco y como que es Telecinco quien paga", cuenta la mujer del 4x4. "Ningún programa de Telecinco llevó a un futbolista el domingo, él quería el servicio para él, lo que pasa es que él no quería que se supiera eso porque realmente él no lo iba a pagar", prosiguió. "A mí no me ha sorprendido absolutamente nada", confesó María.

