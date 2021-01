Chelo García-Cortés amenaza a sus compañeros de 'Sálvame' con demandas por emparejarla con Isabel Gemio Ecoteuve.es 16/01/2021 - 16:28 0 Comentarios

La guerra entre Isabel Gemio y María Teresa Campos ha sacado a la palestra de nuevo a la periodista extremeña y su pasado en Sálvame, y no ha pasado desapercibida la amistad que hace unos años tenían Gemio y Chelo García-Cortes.

En el programa que ocupa las tardes de Telecinco se dio voz a algunos testigos que aseguran que la actitud de Chelo con Isabel era muy servicial e incluso se llegó a insinuar que existía algo más que una relación de amistad entre las periodistas.

Chelo García-Cortes se cabrea y amenaza a sus compañeros con demandarles si insinúan su relación con Isabel Gemio

Chelo confirmó su romance con Bárbara Rey, pero confesó que se siente la "Mata Hari" del programa, cuando ella está casada con su mujer Marta, con la que es actualmente muy feliz. Kiko Matamoros contó en el programa que le habían llegado rumores de que Chelo estaba, detrás de las cámaras, amenazando a sus compañeros con demandarles si insinúan algo sobre ella e Isabel Gemio.

"Yo he dicho que Isabel es muy de demandar", justificó la colaboradora. Pero finalmente confirmó que estaría dispuesta a demandar a compañeros si le emparejan con mujeres con las que jamás ha tenido nada. "A lo mejor llega un momento en el que me canso de que se me relacione con gente que no tengo nada que ver", sentenció Chelo.

