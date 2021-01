Antonio Resines deja boquiabierta a Mamen Mendizábal en 'Más vale tarde': "¿Qué coño está pasando?" Ecoteuve.es 16/01/2021 - 15:51 0 Comentarios

El actor deja sorprendida a la presentadora de La Sexta criticando al alcalde Madrid

Este viernes, Antonio Resines, el conocido actor de Los Serrano, fue invitado a Más vale tarde, el programa presentado por la periodista Mamen Mendizábal. El actor quiso dar su opinión sobre el actual panorama político español y también sobre lo ocurrido en Madrid por la borrasca Filomena.

Resines criticó duramente a los políticos por no ponerse de acuerdo ni con una pandemia que está matando a miles de españoles. Además, quiso hacer referencia a la gestión de la nieve en Madrid, con la que no está nada contento.

"La gente que nos gobierna no ve la televisión. O la radio, no la escuchan. O no leen los periódicos. Todos están diciendo que tienen que ponerse de acuerdo para sacar esto adelante", dijo Resines sobre la crispación entre políticos y partidos. Pero también hizo hincapié en Filomena y sus consecuencias. "Yo vengo de Madrid, de San Sebastián de los Reyes. Lo de Madrid es un caos con lo de la nevada", dijo el actor.

"¿Por qué no limpian Madrid? ¿30.000 tíos cuánto cuestan? A 100 euros, te hago el cálculo rápido, la jornada, 300.000 pavos. ¿Por qué no se cogen el dinero y se ponen 30.000 tíos a limpiar Madrid con palas?", preguntó Resines en directo. "Es verdad que ha sido una cosa excepcional pero estaba avisado. La obligación de los ciudadanos no es la de limpiar las calles, a ver si ha quedado claro. Eso lo tiene que hacer otra gente", criticó duramente Resines.

El actor, antes de terminar su intervención, quiso lanzar un mensaje en apoyo a la cultura. "Hago un llamamiento a todo el mundo, pero no os lo suplico como Revilla a los cántabros, pido que vaya todo el mundo al cine. Bueno, como no se puede ir porque no se puede andar por las aceras, diga lo que diga el alcalde, o se anda muy mal ", dijo Antonio, criticando las declaraciones de Martínez Almeida.

