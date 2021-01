Telecinco se prepara para su "semana de amor": estrena 'La isla de las tentaciones 3' y emite 'Love is in the air' Ecoteuve.es 16/01/2021 - 13:52 0 Comentarios

La cadena de Mediaset anuncia el regreso del famoso formato de parejas

Cada vez está más cerca y Telecinco ya ha dado una aproximación para el estreno de la tercera edición de La isla de las tentaciones. Y aunque todavía no hay un día exacto, la cadena ha emitido un anuncio titulado "la semana del amor" donde anuncia el formato y la emisión de su nueva serie Love is in the air.

La serie que a penas lleva en emisión una semana no ha conseguido igualarse al fenómeno turco de Antena 3 con Mi hija y Mujer, que anota datos altísimos para la cadena. La nueva serie de Mediaset tan solo lleva un 8,2% de media.

Lea también: Tom ('La isla de las tentaciones') miente en 'Sábado Deluxe' y pone en peligro su relación con Sandra

Telecinco anuncia su "semana del amor": estrena 'La isla de las tentaciones 3'

Después del anuncio en Telecinco, la cadena estaría afirmando que el estreno se producirá esta próxima semana del 18 al 24 de enero. Y a pesar de que no hay día exacto todavía, el formato de Mediaset ya empezó hace unos días su promoción publicando en redes sociales las parejas que formarían el eje del reality y pusieron cara a algunos de los solteros y solteras que buscarán enamorar a los participantes en las increíbles villas en la playa.

Lola y Diego, Hugo y Lara, Raúl y Claudia, Lucia y Manuel y Jesús y Marina son las parejas que intentarán superar el reto del amor poniéndose a prueba en la convivencia con solteros y solteras que buscan pasión. Además, este año se incorpora un nuevo elemento en el reality: cada vez que una pareja se salte las normas, una alarma sonará en la otra villa sin anunciar quién ha sido. Esto causará tensión por saber quién ha sido el que no ha respetado a su pareja en el concurso.

Lea también: 'La Isla de las Tentaciones 3': lista oficial de parejas que participarán en el reality de Telecinco