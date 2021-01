Risto Mejide da su pase de oro en las primeras audiciones de 'Got Talent' a una actuación nunca vista Ecoteuve.es 16/01/2021 - 12:44 0 Comentarios

Juanjo y su otamatone sorprenden al jurado y se lleva el acceso directo

Este viernes Telecinco estrenó la nueva edición de Got Talent, que destacó por la ausencia de Paz Padilla en el jurado, aunque se incorporará en las semifinales. El formato de Mediaset compitió contra El Desafío de Antena 3, pero no consiguió sobrepasar al programa presentado por Roberto Leal.

Juanjo se presentó ante el jurado del programa con un curioso instrumento japonés llamado otamatone interpretando el tema "Nessun Dorma" de Annunzio Paolo Mantovani. Su actuación sorprendió tanto al jurado que consiguió algo único: el pase de oro de Risto Mejide.

Juanjo triunfa en 'Got Talent' y consigue el pase de oro de Risto Mejide

"Cómo funciona eso?", preguntó Dani Martínez muy extrañado con el instrumento de Juanjo. "Es una mezcla bizarra entre un violín, un celemín y una voz humana. Al tocarlo, si le abres la boca, vocaliza un poquito", explicó el concursante, que dejó boquiabiertos a todo el teatro.

"Eres músico profesional y has venido con un artilugio que ninguno conocíamos y has hecho algo que nunca he visto", confesó Mejide ante Juanjo, muy sorprendido por las palabras de Risto. Finalmente, tras el "SÍ" de Edurne y Dani, el jurado más complicado de la mesa de Got Talent se decidió y pulsó el botón dorado.

