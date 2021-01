El móvil de Leticia Sabater destapa la mentira del 'Deluxe': se ve en la pantalla Ecoteuve.es 11/01/2021 - 12:47 0 Comentarios

La entrevistada mostró su teléfono en un descuido dejando en evidencia al programa

El sábado fue imposible emitir Sábado Deluxe por el bloqueo de carreteras por culpa de la nieve que había dejado en todo Madrid la borrasca Filomena. La dirección del programa decidió traspasar el Deluxe al domingo, para no echar a perder una semana y a los entrevistados.

Los entrevistados pudieron ir a explicarse sobre sus polémicas la noche del domingo: Javier Tudela sobre su futuro como padre con su actual pareja y Leticia Sabater sobre la fiesta ilegal que se produjo en su chalet. Todo funcionaba con normalidad hasta que Sabater mostró su móvil en un descuido.

Leticia Sabater y el descuido con su móvil que deja en evidencia al 'Deluxe': muestra la hora y no es en directo

Desde el inicio del programa, el presentador Jorge Javier Vázquez presumía de estar en riguroso directo en la noche del domingo tras la suspensión del programa el sábado. Apareció Leticia Sabater y explicó a los colaboradores que ella no tenía absolutamente nada que ver con lo ocurrido en su casa, si no que había sido un conocido al que conocía y le había alquilado el inmueble "por pena".

"Me han liado una buena, pero antes de nada me gustaría decirte que tengo aquí, en este teléfono, todas las pruebas de lo que voy a hablar esta noche", decía Leticia mostrando la pantalla de su teléfono, que se iluminó y dejó ver la hora: las 20.12 horas de la tarde. "Así que, quien quiera ver cualquier prueba, se lo puedo enseñar aquí y aquí. Pruebas comprometedoras sobre una persona contra la que he puesto ya una denuncia civil y penal", seguía.

Con ese gesto, Leticia destapó la mentira del programa de estar en directo. Mientras que la entrevista a Javier Tudela sí fue en directo, la de Sabater estaba grabada antes del arranque del programa, no se sabe si por terminar antes por Filomena o para que los trabajadores pudiesen llegar a casa más pronto por el temporal.

