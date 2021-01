El tenso enfrentamiento entre Kiko Matamotoros y Javier Tudela en 'Sábado Deluxe': "No nos tratabas bien" Ecoteuve.es 11/01/2021 - 11:08 1 Comentario

El hijo y el ex marido de Makoke se reencuentran en un plató de televisión

La borrasca Filomena obligó a suspender Sábado Deluxe ante la imposibilidad de que los colaboradores pudiesen llegar a las inmediaciones de Telecinco. El programa supo reinventarse y ocupar el prime time de la cadena la noche del domingo, cuando se pudieron despejar de nieve las carreteras y autovías.

El equipo de Sábado Deluxe lo anunciaba el domingo al mediodía, la programación de Telecinco cambiaba para emitir el programa un día después. Uno de los invitados más esperados era Javier Tudela, el hijo de Makoke, que va a ser padre con su actual pareja.

El tenso reencuentro entre Kiko Matamoros y Javier Tudela

Tudela confesó en directo en el Deluxe que llegó a pedirle a su madre que se separase de Kiko Matamoros porque "no les trataba bien" y tenía una actitud que no le gustaba nada. "En los últimos años Kiko no se portaba normal, estaba todo el día tirado en el sofá y no hacía nada, y no nos trataba bien ni a mi madre ni a mí", confesó Javier.

Kiko no se tomó nada bien sus palabras y le reprochó a Javier Tudela que era un vago que no hacía nada y solo sabía hacer fiestas con sus amigos y beberse los vinos buenos de Kiko. Matamoros también quiso atacar a Javier con el tema económico y es que dejó entrever que era él quien les mantenía a él y Makoke. "Tendría que haber dejado que tu madre y tú vivierais con los 800 euros de mierda que tu padre os pasaba de pensión", confesó el colaborador.

Los famosos zapatos de Kiko Matamoros

Kiko y Javier se pasaron toda la entrevista atacándose el uno al otro, pero otra polémica que trataron fueron los supuestos zapatos de Kiko que Javier tiró a la basura, y es que el hijo de Makoke no estaba de acuerdo con que viniesen de un animal. "Esos zapatos eran de piel de cocodrilo y no me parece bien que alguien público haga apología de llevar prendas con piel de animal", confesó Tudela.

El enfrentamiento entre ambos no ha disminuido con este tema y ha aumentado hasta tal punto que los colaboradores tuvieron que tranquilizar a Kiko por el estado de nervios en el que se encontraba. "Kiko, cálmate, respira", le pidió su compañero Rossi.

