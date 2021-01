Un colaborador de 'Liarla pardo' le confiesa a Cristina Pardo haber cometido un "delito" para llegar a Atresmedia Ecoteuve.es 11/01/2021 - 10:37 0 Comentarios

Marc Vidal confesó a la presentadora que la nieve no le dejó otra alternativa

La borrasca Filomena ha dejado en la ciudad de Madrid un panorama de movilidad muy limitada por las grandes capas de nieve y hielo que cubren carreteras y aceras. Todos los ciudadanos se han visto afectados por estos bloqueos pero los periodistas han tenido que ir improvisando para poder llegar a los estudios de televisión.

María Patiño, Iñaki López, Marta Reyero... Han sido muchos los que han confesado en sus programas las peripecias que han tenido que realizar para llegar a sus puestos de trabajo. En La Sexta no ha sido una excepción y un colaborador de Liarla pardo quiso confesar en directo lo que tuvo que hacer para llegar a tiempo y entrar en directo.

Marc Vidal confiesa en 'Liarla pardo' su "delito" para llegar hasta los estudios de Atresmedia

"Marc, ¿qué tal? Has venido en metro, ¿no? Está funcionado bien en Madrid", le preguntaba Cristina Pardo, presentadora del programa Liarla Pardo. "He hecho algo que no se debe hacer, que es no pagar en días normales", confesaba Marc Vidal, colaborador del programa, provocando la sorpresa de Pardo.

"Lo confieso, pero debería haber sido gratuito en un día en el que no te puedes mover de otro modo que no sea en el metro. Ha habido la opción de pasar y he pasado al igual que he salido", contaba Vidal en directo. "Pero vamos a ver, esta manera de comenzar el programa... Así con un delito", decía Cristina entre risas. "No sé, ¿qué pretenden? Debería de haber sido gratuito", sentenciaba Marc lanzando un mensaje de poner gratuito el metro mientras que dure la nieve.

