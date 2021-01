El coordinador del Hospital Zendal da un zasca a Iñaki López tras su crítica: "Les atendemos como se merecen" Ecoteuve.es 10/01/2021 - 13:14 0 Comentarios

El presentador de 'La Sexta Noche' critica la lejanía del hospital de pandemias

La borrasca Filomena está dejando momentos muy duros y complicados en la ciudad de Madrid: gente atrapada en coches, autobuses, centros comerciales, en sus propias casas... Y los pacientes de hospitales incomunicados con sus familiares.

El presentador de La Sexta, Iñaki López, ha avanzado por Twitter que este sábado analizarían los problemas que acarrea el Hospital Isabel Zendal de Madrid, por su lejanía, falta de comunicación y sin cocina. Además de la imposibilidad de que llegue catering para que coman pacientes y trabajadores.

El coordinador del Zendal da un zasca a Iñaki López tras su crítica: "Les atendemos como merecen"

"Madrid pide a los médicos que se incorporen al centro sanitario más cercano. Se o no el suyo. Lo peor está en el hospital Zendal, aislado y sin cocina ni posibilidad de que llegue catering", decía el presentador por Twitter. Una crítica que no ha gustado nada al coordinador del hospital, que no ha dudado en responder al periodista.

"Estimado Iñaki, en este hospital hay pacientes cuyos familiares no pueden visitarles por lo que pueden inquietarse al entender que no van a ser atendidos o tratados correctamente. El catering está asegurado y estamos el personal suficiente para atenderles como se merecen", respondió Fernando Prados, adjuntándole una foto del catering en el hospital.

