Emma García explota contra la guerra de bolas de nieve en Callao: "Este es gilipollas"

La presentadora de 'Viva la vida' no comprende la concentración masiva de gente

Viva la vida ha sido uno de los programas que se han podido realizar, dentro de lo que cabe, a pesar de las nevadas que han caído en Madrid por culpa de la borrasca Filomena, y que ha dejado a cientos de personas atrapadas en coches, autobuses o centros comerciales.

Un reportero del programa se desplazó hasta la Plaza de Callao, en pleno centro de Madrid, donde se organizó una gran guerra de bolas de nieve con más de cien personas juntas. Esta concentración innecesaria de personas indignó mucho a Emma García y al resto de colaboradores.

Emma García explota contra la guerra de bolas de nieve de Callao: "Este es gilipollas"

Cuando el reportero mostraba la gran guerra de bolas de nieve organizada en Callao, donde la gente se subió hasta encima de los quioscos, Emma no dudó en condenarla y criticarla porque el coronavirus sigue en la calle. "Es una locura, ¿pero esto qué es? Me parece inadmisible, ¿no hay policía ahí? Estamos locos, es indignante", dijo la presentadora muy enfadada.

En un determinado momento de la conexión, algunos participantes lanzaron bolas de nieve al reportero y al cámara que estaban en Callao, pudiendo haberles provocado daños porque por la bajada de temperaturas, la nieve se está convirtiendo en hielo. "Este es gilipollas", dijo la presentadora al que lanzó bolas contra el reportero.

"No saben lo que hacen, bastante complicada es la situación, sobre todo en los hospitales, para que estos insensatos hagan esto", criticó Emma. Pero la Policía no tardó mucho en llegar y disolvió la concentración. "He sufrido por vosotros, ha sido una batalla campal", sentenció la presentadora.

