Chelo García Cortés ataca a Díaz Ayuso desde 'Socialité': "Si la señora Ayuso no aparece, aquí estamos todos" Ecoteuve.es 10/01/2021 - 11:13 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco arremete contra la presidenta de Madrid por la nevada

Este sábado, María Patiño no pudo acudir a los estudios de Telecinco para presentar Socialité al verse atrapada en su casa por la nieve. La periodista tuvo que presentar desde su casa y su compañera Giovanna González estaba desde plató ayudándola a conducir el programa.

María no fue la única afectada por la borrasca Filomena: Telecinco se vio obligado a cancelar Sábado Deluxe por la gran nevada que cubría las carreteras y autovías madrileñas. En su lugar, Mediaset colocó a Viva la vida al frente de la noche del sábado.

Chelo García Cortés ataca a Ayuso desde Socialité por su mala gestión con la borrasca Filomena y la nieve

"¿Por qué se llama Filomena? Se podría llamar Israel, que somos siempre las mujeres las causantes de las desgracias", dijo Chelo, quejándose. "El temporal se está anunciando desde hace mucho tiempo. No hay sal, los particulares están intentando quitar la nieve de las calles para que la gente enferma pueda acudir a los hospitales", prosiguió la colaboradora, criticando la mala gestión.

"Me parece que en estos momentos todos tenemos que ser solidarios y, si la señora Ayuso no aparece, aquí estamos todos para quitar la nieve de las calles", sentenció Chelo, alentando a la gente para que quite la nieve de las calles si no lo consiguen desde el Gobierno Madrileño.

