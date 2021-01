Telecinco estrenará 'Ven a cenar conmigo' y Cuatro rescatará 'The Good Doctor' este martes Ecoteuve.es 10/01/2021 - 10:27 0 Comentarios

Mediaset dobla estrenos en su cadena principal con el 'Gourmet' y 'Love is in the air'

Ya ha comenzado 2021 y Telecinco se prepara ya para sacar todo lo que guardaba en la recámara tras el parón que protagonizó Mediaset durante toda la Navidad, donde las audiencias constataban este hecho situando a Telecinco por debajo de Antena 3 y La 1.

Este lunes, Telecinco estrenará su nueva serie turca Love is in the air a las 22 horas en todos los canales de Mediaset, y después lo mantendrá el martes, para ver si consigue atrapar al público. Es su nueva apuesta tras el gran éxito de series similares en la otra cadena: Antena 3.

En Telecinco 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition' y en Cuatro 'The Good Doctor'

Después de la emisión de la serie turca este martes en Telecinco en el access prime time, la cadena principal de Mediaset estrenará su nueva edición del programa Ven a cenar conmigo: Gourmet edition. Gianmarco Onestini, Terelu Campos, Yurena y Sofía Suescun cenarán juntos una noche, mientras que José Antonio Avilés, María Jesús Ruiz, Jorge Sanz y Ana María Aldón lo harán en otra.

Este martes, Cuatro también recupera una serie conocida en Mediaset. La cuarta cadena sacará a relucir The Good Doctor, la serie que perdió audiencia en su segunda temporada, pero por lo visto, es la nueva apuesta de Mediaset para Cuatro.

