Juan Muñoz ('Cruz y raya') se disculpa con José Mota tras sus duros ataques: "Dije cosas que no las siento"

El humorista se justifica confesando haber bebido alcohol antes de sus palabras

El humorista de Cruz y Raya, Juan Muñoz, dirigió hace unos días unas palabras al que fue su compañero José Mota. Muñoz confesó que Mota era un "prepotente" y le calificó de "mala persona" por no haberle dado el pésame tras el fallecimiento de su madre.

Unos días después de los duros ataques que lanzó contra el que fue jurado en el exitoso programa Mask Singer, ha publicado un vídeo en Twitter disculpándose por lo sucedido y justificando sus ataques.

"Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan crueles y desafortunadas que hice contra él. Son palabras que no se merece para nada y que vienen dadas a causa por el derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre. Su esposa me mandó un pésame a través de Whatsapp, pero esperaba que él hubiera venido. Me dolió mucho", confesó el humorista en su comunicado.

"Se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre. En ese momento caí en lo peor, beber. Beberme dos copillas, cuatro copillas de más y en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y darme el pésame. Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Ni José ni su familia. Dije cosas que no las siento", prosiguió Muñoz.

"Es una gran persona y compañero. Lo siento, José", sentenció Juan, compañero de Mota, que espera que algún día "pueda mirarle a la cara y pedirle perdón como se merece".

