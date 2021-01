Canales Rivera se hunde en 'Sálvame' por su comportamiento: "Me avergüenza muchísimo" Ecoteuve.es 9/01/2021 - 15:10 0 Comentarios

El torero se enfrenta a una fuerte crisis con su actual pareja por una infidelidad

José Antonio Canales Rivera se vio envuelto en una polémica cuando Cynthia Martínez, una supuesta amante de Canales, contó en Sálvame su supuesto romance cuando él ya tenía pareja.

Canales lo desmintió de primeras y confesó que ni si quiera la conocía, pero fue reconociendo poco a poco que fueron a cenar, que se vieron en un hotel y confesó que hasta durmieron juntos, pero sin mantener relaciones. Toda esta situación ha pasado factura al torero con su actual pareja.

Canales Rivera se hunde en 'Sálvame' por la crisis que hay en su pareja: "Me avergüenza muchísimo"

"¿De verdad creéis que va a estar ahora de momento con alguien que le ha engañado, le ha mentido y se ha portado con un verdadero gilipollas?", reconoció en directo. "Estamos intentando solucionarlo y darle una vuelta", dijo derrumbándose en directo.

"Tiene toda la razón porque lo he hecho como una mierda y es lo que me merezco, nada más", confesó Canales sin querer entrar en detalles pero echándose la culpa. "No se merece este daño, bastante llevo, lo siento, me equivoqué", reconoció el torero confesando que debería habérselo dicho a su pareja al momento.

"Me da mucha vergüenza, me avergüenza muchísimo. Lo que ha pasado ha sido muy gordo". "He pegado de los petardos más grandes que podía haber pegado en mi vida, personal", dijo, pero reconoció que no iba a rendirse y va a seguir luchando.

