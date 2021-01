Desde Pedro Piqueras a Joaquín Prat: algunos de los periodistas que se quedaron atrapados en Telecinco por la nieve Ecoteuve.es 9/01/2021 - 12:31 0 Comentarios

La borrasca Filomena ha impedido que regresen a sus domicilios tras sus programas

La borrasca Filomena ha descargado en Madrid una cantidad desmesurada de nieve y ha cubierto la capital madrileña de blanco. Lo que parecía algo bonito en medio del caos del último año se ha convertido en una pesadilla, ya que esta nieve ha impedido la movilidad por carreteras.

Pedro Piqueras, Joaquín Prat o el equipo de algunos programas como el de Sábado Deluxe quedaron atrapados en las instalaciones de Telecinco al no poder circular por las carreteras por el exceso de nieve. Los periodistas no dudaron en contar su experiencia en sus programas.

Lea también: "Indignante su actitud": el enfado de María Patiño con Isabel Rábago tras la entrevista a Rafael Amargo

Pedro Piqueras o Joaquín Prat: algunos de los periodistas de Telecinco quedan atrapados por la nieve

El programa presentado por Joaquín Prat comenzaba con una emisión del presentador en el parking de las instalaciones de Telecinco en Madrid. Una imagen que mostraba la gran cantidad de nieve que cubría carreteras, árboles o coches. "No sé cómo vamos a salir de aquí", reconocía Prat en directo. "Es precioso, pero es muy frío. Está provocando problemas en muchas carreteras de la red principal. ¡Mucha precaución!", advertía Joaquín a los espectadores.

Otra de las personas que quedaron atrapados en los estudios de Telecinco fue Pedro Piqueras, el director de los informativos de la cadena reconoció en directo que no sabía si podría volver a casa por culpa de la gran nevada en Madrid. "La situación es tal que en estos momentos, por ejemplo, hay centros de trabajo como este en el que los trabajadores no sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas. No somos muchos a estas horas, pero formamos parte de las consecuencias de esta gran nevada", dijo Piqueras mostrando los exteriores de Telecinco, cubiertos por una capa de nieve.

Lea también: "¿Esto tiene sentido?": Iker Jiménez se sorprende al constatar lo que sigue pasando y teme un "déjà vu"