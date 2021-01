Telecinco lanza la serie 'Love is in the air' el lunes y vuelve a emitir 'Pretty Woman' Ecoteuve.es 9/01/2021 - 11:32 0 Comentarios

Mediaset apuesta por la ficción turca en sus cadenas como su rival Antena 3

Ya llevaba unos días anunciado en las diferentes cadenas de Mediaset pero todavía no conocíamos detalles, aunque sí mencionaba una "noche mágica" en diferentes cadenas del grupo mediático con motivo del estreno de Love is in the air.

Con este estreno, Mediaset desafía a su rival, Antena 3, sumergiéndose también en el exitoso mundo de las telenovelas turcas, que ha hecho ganar grandes audiencias a Atresmedia con títulos como Mi hija o Mujer.

Lea también: La serie 'Mi hija' lidera en su primera noche en solitario sin la 'ayuda' de 'Mujer'

Telecinco anuncia el estreno de 'Love is in the air' y emite 'Pretty Woman' que cumple 30 años

El estreno de la serie turca de Mediaset se emitirá simultáneamente este lunes a las 22 horas en Telecinco, FDF, Divinity, Energy y Bemad. El primer capítulo de la serie competirá contra el regreso de El Hormiguero. Justo después del gran estreno, Telecinco apuesta de nuevo por Julia Roberts y Richard Gere y emitirá la famosa película Pretty Woman que cumple nada más y nada menos que 30 años.

Eda sueña con convertirse en arquitecta paisajista. En su último año en la universidad, planeaba completar su formación en el extranjero, pero Serkan Bolat, un joven empresario, se interpone en su camino y acaba haciendo añicos su sueño. Acaba trabajando como florista en la tienda de su tía Ayfer, mientras echa la culpa de todos sus males a Serkan. Él es miembro de una acomodada familia que posee un reputado estudio de arquitectura. Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando Eda se cruce en su camino.

Lea también: Quién es Serhat Teoman, el actor que interpreta al peligroso Cemal en la serie 'Mi hija' (Antena 3)