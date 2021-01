'Física o Química: el reencuentro' rectifica y añade a Carlos Montero en los créditos Ecoteuve.es 4/01/2021 - 12:43 0 Comentarios

Tras las quejas del creador de la serie añaden su nombre al final de los capítulos

El tan esperado primer episodio de Física o Química: el reencuentro vino cargado de emociones para sus fans pero también de mucha polémica. En los créditos de la serie que hace reencontrarse a los personajes no añadieron el nombre de su creador original: Carlos Montero.

Finalmente, la serie que se estrenó en Atresplayer Premium, ha dado la razón al creador original de la serie y ha colocado su nombre en los créditos en el segundo y último episodio. Este gesto ha tomado gran relevancia en redes sociales y ha sido muy aplaudido por algunos de los seguidores de la serie.

Lea también: El motivo por el que Úrsula Corberó (Ruth) no está en el reencuentro de 'Física o química': "Me quemó por dentro"

'Física o Química: el reencuentro' rectifica y menciona a Carlos Montero en los créditos

Este domingo se publicó el capítulo final del reencuentro y al final del episodio se puedo leer en grande un rótulo que reconoce a Montero como creador. "Basado en los personajes creados por Carlos Montero", se puede leer al final del último capítulo.

De momento Carlos Montero no se ha pronunciado al respecto con esta rectificación desde que criticó la ausencia de su nombre en los créditos. "Mola menos que me hayan obviado hasta en los títulos de crédito (sin mí nada existiría). Pero allá ellos", dijo en su cuenta de Twitter. Atresmedia aclaró que no se contó con Montero por su contrato de exclusividad con otra plataforma: Netflix.

Lea también: Crítica de 'Física o Química: el reencuentro': un emotivo viaje a su pasado (y al tuyo propio)