Tom ('La isla de las tentaciones') miente en 'Sábado Deluxe' y pone en peligro su relación con Sandra

Conchita ha determinado que miente en una comprometida pregunta sexual

Tom Brusse, ex concursante de La isla de las tentaciones, se sometió este sábado al Polideluxe de Conchita en Sábado Deluxe para aclarar ciertos aspectos de su relación con su actual pareja, Sandra, y de su ex pareja, Melyssa.

A pesar de que muchas de sus respuestas han jugado a su favor saliendo que dice la verdad, en una de las preguntas sexuales más comprometidas a las que había sido sometido, Conchita determinó que mentía y derrumbó a Tom al poner en peligro su relación con Sandra.

Tom ('La isla de las tentaciones') pone en peligro su relación con Sandra en 'Sábado Deluxe'

Jorge Javier preguntaba claramente a Tom algo muy comprometido y directo que podía poner en peligro su relación con Sandra: "¿En alguna ocasión has pensado en tu ex novia Melyssa mientras practicabas sexo con tu novia Sandra?". "No", contestó Tom. La máquina de Conchita determinó claramente que Tom mintió y sí piensa en Melyssa cuando mantiene relaciones sexuales con su actual pareja Sandra.

El propio Tom quiso justificar este hecho. "Bueno, justo después de dejarlo con Melyssa a lo mejor sí", confesó. Los colaboradores no entendieron esta justificación, pero Jorge Javier sí comprendió a Tom. "Es lo más normal del mundo, si lo acabas de dejar", dijo el presentador.

Otra de las preguntas de Conchita era si Tom está enamorado de Sandra y al preguntarle, la máquina determinó que mentía. Tom se derrumbó con esta pregunta y confesó que Sandra le dijo que si mentía en esta pregunta le dejaría. "No me puede dejar por eso, la quiero muchísimo", dijo Brusse entre lágrimas.

