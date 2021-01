El cabreo de una concursante de 'First Dates' al recibir calabazas: "Nadie se cree que no quieras una segunda cita" Ecoteuve.es 3/01/2021 - 13:31 0 Comentarios

Esther considera que Orlyan no está siendo sincero en la decisión final

El restaurante más famoso de la televisión abrió sus puertas una noche más y acogió nuevas citas que seguro no pasaron desapercibidas. First Dates dio una oportunidad a Esther y Orlyan para encontrar el amor invitándoles a cenar en su restaurante y conocerse mejor.

La cita entre ambos funcionó a la perfección y entre ambos se generó una complicidad que daba a entender que se iban a marchar juntos para conocerse mejor y ver si el amor surgía entre ellos, a pesar de que el físico de Orlyan no era del agrado de Esther. Pero la decisión final fue un tenso momento que cabreó mucho a Esther.

Esther a Orlyan tras darle cabalazas en 'First Dates': "Nadie se cree que no quieras tener una segunda cita conmigo"

En la decisión final, Orlyan reconoció que Esther era una mujer que le había impactado y que le hubiera gustado, pero que como tenía la sensación de que él no era su tipo, la respuesta era no. Esther no daba crédito ante su decisión y le pidió que fuese sincero y no se basara en lo que creía que ella iba a decir.

Orlyan argumentó de nuevo su decisión de no seguir conociéndola y Esther se enfadó mucho creyendo que no estaba siendo sincero. Orlyan aclaró que lo que ocurría era que Esther no quería ser rechazada. La joven sonrió mientras argumentaba dándole la razón y no se quedó a gusto hasta que ella le dio calabazas a él. A pesar de esto, seguía sin creer a Orlyan. "Nadie se cree que no quieras tener una segunda cita conmigo", sentenció la concursante.

