El terrible enfado de Jorge Javier Vázquez con Paola Dominguín tras negarse a vacunarse

El presentador se ha mostrado muy crítico con la actitud de la hermana de Bosé

Tras el fallecimiento de su madre Lucía Bosé, su hija Paola Dominguín acudió el sábado a Sábado Deluxe para contar cómo vivió este duro proceso de tener que despedir a su madre en plena pandemia y cómo consiguió superar su muerte.

La hija de la actriz contó que pasó con su madre sus últimas horas de vida y que solamente una persona podía estar a su lado a causa de la pandemia por coronavirus, una de las situaciones más duras que nos está dejando el coronavirus sin duda.

Paola Dominguín enfada a Jorge Javier Vázquez por su negación a vacunarse: "No voy a hacer de conejillo de indias"

La hija de la actriz negó que su madre falleciera de coronavirus y adjudica su muerte a una neumonía. "No pudo recibir el tratamiento habitual que tenía por el estado de alerta", matizó la invitada. El programa, además, ha recopilado algunos de los momentos más polémicos de su hermano Miguel Bosé en su posición de negacionista y quiso pronunciarse al respecto: "Respeto que cada uno diga lo que quiera pero el tema mascarilla es verdad que no es sano porque la boca no se oxigena pero entiendo que hay que llevarla", contó Paola.

Los colaboradores le quisieron seguir sacando declaraciones sobre la relación con su hermano. "Yo no me hubiera metido en eso, es un tema muy delicado y hay que ser prudente. Yo no hablo con él de estas cosas", confesó. También confesó no entender por qué Miguel alentó la participación a una manifestación contra la mascarilla y luego no acudió.

Pero lo más polémico llegaba con la vacuna. Dominguín reconoció no querer ponérsela ya que considera que al vivir en el campo no la necesita. "Yo no voy a hacer de conejillo de indias", contestó. Los colaboradores y Jorge Javier no admitieron su declaración y pidió no dar ese mensaje al público: "Tenemos que hacer que el mundo avance y no pensar solo en nosotros, sino también en los demás", sentenció el presentador.

