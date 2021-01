Miquel Iceta responde en 'La Sexta Noche': ¿le ha ofrecido Sánchez ser ministro? Ecoteuve.es 3/01/2021 - 10:59 0 Comentarios

El aún líder del PSC responde en directo sobre su futuro en política

Es una noticia que no pasaba desapercibida esta semana: Salvador Illa sería el nuevo candidato del PSOE en las próximas elecciones de Cataluña el próximo 14 de febrero. Un movimiento de ficha que llega tras su reconocimiento siendo ministro de Sanidad desde el inicio de la pandemia por coronavirus.

El que todavía es ministro tendrá que dejar su cargo para dedicarse plenamente a la política catalana, como presidente o como oposición. El actual líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, ha acudido al plató de La Sexta Noche para responder a todas las dudas sobre su nuevo futuro político tras ser relevado por Illa.

¿Le ha ofrecido Sánchez ser ministro? Miquel Iceta responde en 'La Sexta Noche'

El todavía líder del PSC ha asegurado que no tiene "ni idea" de si Sánchez ha pensado en darle un ministerio tras su relevo en Cataluña. "Yo no lo he leído en el BOE, pero lo que le puedo decir, y espero que no me lo tome a mal el presidente, es que Sánchez siempre me ha dicho que si algún día podía, quería contar conmigo porque cree que puedo aportar y cree en mi capacidad y experiencia", confesó Iceta.

"Quien hace el Gobierno y quien decide el que está y el que no está o cuándo entras o sales es el presidente, por lo que los demás pueden especular, pero no se puede dar hecho algo que no se ha producido", respondió Miquel tras los rumores de su nombramiento como ministro de Política Territorial. "Política Territorial se acerca a las cosas que yo he hecho, pero para mí lo importante es sentirme útil. Yo no tengo una ambición personal. Mi ambición es de proyecto político, colectiva, de país. Por lo tanto, lo que pueda hacer en esa dirección desde el lugar que sea, me encantará hacerlo", confesó en directo.

El socialista ha afirmado que le "encantaría trabajar al lado de Pedro Sánchez, pero eso puede ser ser ministro, estar en la Ejecutiva del PSOE o hacer muchas cosas". Aunque ha confesado que "mi obsesión ahora es trabajar para Illa y su campaña y conseguir una victoria que hasta hace muy pocos días se veía como imposible y ahora es una posibilidad", sentenció Iceta.

