César Carballo advierte seriamente en 'La Sexta Noche': "¿Cuántos muertos son tolerables? La tercera ola está aquí" 3/01/2021

El doctor ha lanzado una alerta desde el programa en un tono muy crítico

Una noche más, en el plató de La Sexta Noche se reunieron algunos de los científicos habituales para tratar la situación del coronavirus en la actualidad y cómo va a ir evolucionando en enero teniendo en cuenta también la nueva cepa británica que ya ha llegado a España.

Uno de los tertulianos habituales que acompaña al presentador Iñaki López en plató cada sábado es el director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo.

César Carballo lanza una advertencia en 'La Sexta Noche': "La tercera ola está aquí"

"No estamos preparados para esta tercera ola y ya lo avisé; hace meses dije que la única posibilidad era un confinamiento y no se hizo, se eligió dejar abiertas las cosas y aplicar medidas más laxas y estas son las consecuencias", aseguró Carballo en directo, criticando que no hay estrategia para contener esta tercera ola.

"¿Cuántos muertos son tolerables?", preguntó el doctor. "La tercera ola ya está aquí, debería haber una estrategia y no la tenemos", sentenció Carballo, que se mostró muy duro con la falta de medidas y estrategia por parte de los altos cargos que se encargan de ello. También la neumóloga Olga Mediano afirmó que "la tercera ola será parecida a la de marzo".

