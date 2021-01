La polémica entrevista de Antonio José para un periódico: "La parte más dura de mi carrera? Estar aquí sentado" Ecoteuve.es 2/01/2021 - 15:24 0 Comentarios

El cantante concedió una entrevista que acabó siendo muy incómoda

El cantante Antonio José, ganador de la tercera edición de La Voz, concedió hace unos días una entrevista al periódico El Mundo para promocionar su nuevo disco Antídoto2. La polémica llegaba de la mano de una pregunta por parte de la periodista que le entrevistaba.

Al principio, Antonio José contestaba a Cristina Luis, periodista del periódico, con total normalidad y simpatía sobre el pánico en el escenario o su carrera profesional en la música, hasta que la periodista realizó una pregunta que hizo sentir muy incómodo al cantante.

La polémica pregunta de una periodista a Antonio José en una entrevista: "La parte más dura de mi carrera? Estar aquí sentado"

"Tengo la sensación de que con los números que tienes en tu música y haciendo conciertos en el WiZink Center, tu fama no es a lo mejor tan mainstream como la de otros artistas. ¿Tú lo sientes así?", preguntaba Cristina. Pero el cantante no entendía muy bien la pregunta y le pidió que se explicara mejor. "Que a lo mejor las personas que no son tu público no te reconocen", explicó. "¿Y para ti que es la fama?", le contestó el cantante. "Ser popular, ser conocido", dijo la periodista.

La tensión se palpa con tan solo leerlo, sin ser presentes de la entrevista. "Yo te pregunto por la fama a nivel persona, como Antonio José. Que te vean por la calle y te reconozcan", le dijo Cristina. "No sé, a lo mejor tú eres mi sombra y no me he dado cuenta y vienes conmigo todos los días para saber si la gente me para por la calle o no", respondió Antonio José, muy cabreado. "No soy yo quien tiene que juzgar eso. Eres tú la que lo estás diciendo y lo respeto. Sería de prepotente responderte a eso", siguió el cantante.

"¿Y qué ha sido lo más difícil para llegar a donde quieres estar? ¿La parte más dura?", le preguntó la periodista de El Mundo. "¿La parte más dura? No sé, estar aquí sentado delante tuya y que me digas que no me conoce la gente", respondió tras la discusión que habían tenido. Finalmente, el cantante respondió al resto de preguntas de la periodista sin problema.

