El talent musical de Antena 3 lidera en audiencias con su segunda semifinal

Tu cara me suena emitió este viernes su segunda semifinal y consiguió llevar a Antena 3 hasta lo más alto del pódium de audiencias, superando al cine en La 1 y a Volverte a ver en Telecinco, que lleva unas semanas con datos bastante bajos, todo lo contrario que el formato de la tercera cadena.

Tras un parón por el coronavirus y un regreso liderando en audiencias, Tu cara me suena ya tiene a sus 5 finalistas y se encamina directamente a la Gran Final del concurso donde los concursantes pelearán por alzarse con el gran título de ganador.

Conoce quién son los 5 finalistas de 'Tu cara me suena'

El primer finalista fue Jorge González, que consiguió un pase a la final en la primera semifinal del concurso emitida antes de terminar el año donde imitó a Lewis Capaldi cantando Someone you loved.

La segunda es Rocío Madrid, que además de convertirse en semifinalista, consiguió ganar la segunda semifinal metida en la piel de LP. La malagueña ha donado el dinero a un refugio de animales.

A Rocío le sigue Nerea Rodríguez, la ex triunfita de la edición de 2017 consiguió un sitio en la Gran Final de Tu cara me suena donde imitará nada más y nada menos que a la gran Christina Aguilera.

Los Gemeliers, que nos han regalado momentos inolvidables en esta edición, se unen al resto para actuar en la final en directo del concurso tras su debut como Maluma y The Weeknd cantando Hawái.

Finalmente, la última finalista será la gran Cristina Ramos, que imitó a Céline Dion junto a Blas Cantó cantando a dúo The prayer. La ganadora de concursos como La Voz y Got Talent peleará por ganador también Tu cara me suena.

