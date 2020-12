El emotivo mensaje de Ana Obregón en las Campanadas de TVE: "Brindemos por los que lucharon hasta el final" Ecoteuve.es 31/12/2020 - 23:57 0 Comentarios

La presentadora reaparece en televisión tras el fallecimiento de su hijo

Televisión Española prometió este año celebrar la Nochevieja con optimismo, cercanía y la participación de los ciudadanos. Y lo ha conseguido con creces a través de una retransmisión de la Campanadas que ha hecho "magia" a través de la pantalla para llenar virtualmente de personas la Puerta del Sol, vacía por primera vez en la historia por la crisis sanitaria del coronavirus, con sus mejores deseos para 2021.

A pesar del estricto cumplimiento de las medias sanitarias y de seguridad, Ana Obregón y Anne Igartiburu han estado muy acompañadas en el programa especial de Campanadas de RTVE, que gracias a la innovación tecnológica, hizo posible una celebración más parecida a la de otros años. Un original y emotivo programa de Campanadas en el que se ha incluido una especial actuación de Nacho Cano, autor del gran himno de la Nochevieja en España, promovida por el Ayuntamiento de Madrid en la Puerta del Sol como homenaje a las víctimas de la pandemia.

Lea también: Carmen Lomana critica a Ana Obregón por dar las Campanadas en TVE: "El luto es íntimo, no se comparte en redes sociales"

Numerosos ciudadanos anónimos y los profesionales más reconocidos y queridos de Radiotelevisión Española han estado de forma virtual en la Puerta del Sol para celebrar estas fiestas con los espectadores y compartir sus sueños y esperanzas para el Año Nuevo. Un merecido regalo a toda la sociedad, después de meses muy complicados que queremos dejar atrás, en el que no faltará el homenaje a los sanitarios y colectivos imprescindibles en la pandemia.

Ana Obregón reaparece en las Campanadas tras la muerte de su hijo Aless Lequio

Durante la retransmisión de TVE, todas las miradas estuvieron puestas en Ana Obregón, que reaparecía por primera vez en televisión después del fallecimiento de su hijo Aless, a causa de un cáncer el pasado mes de mayo. La presentadora, arropada en todo momento por Igartiburu, ha protagonizado algunos de los momentos más emotivos de la noche.

Lea también: "Es un dolor eterno": la reacción de Alessandro Lequio a la entrevista más desgarradora de Ana Obregón

"Es un privilegio volver esta noche a TVE acompañada de Anne y con Nacho Cano tocando de fondo. Estoy muy emocionada y me gustaría mandarles a todos unas gracias de corazón, porque he recibido tantísimas muestras de cariño este año que quería estar aquí para agradecéroslo. Hay una cosa que me gustaría decir. La primera vez que me subí a este balcón fue con mi querido Joaquín Prat, pero también con mi querido Ramón al que quiero mandarle un beso desde aquí", empezó diciendo la presentadora.

"Esta noche, quiero mandar un mensaje de esperanza. Sé que muchas personas que me están viendo desde casa han tenido un año muy difícil y se identifican conmigo. Ellas también han perdido a un ser querido. Así que esta noche, cuando suenen las doce campanadas, sé que vamos a recordarles y mirar al futuro con la convicción de que juntos, con mucha responsabilidad, saldremos de este túnel. Vamos a recordar a todas las personas que nos han dejado por la pandemia. Muchísimas por el cáncer y otras enfemedades. Por ellos, por los que lucharon hasta el final y nos han abandonado y por los que siguen luchando, voy a pedir un aplauso. Un aplauso tan fuerte que llegue hasta el cielo. ¡Por ellos!", concluyó la también actriz al borde de las lágrimas.