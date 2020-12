Terelu y Carmen Borrego hablan de la muerte de su padre en 'Viva la vida' Ecoteuve.es 27/12/2020 - 16:13 0 Comentarios

Las dos hermanas hablaron largo y tendido sobre aquel terrible episodio

Durante la sección de Viva la vida "Aquellos maravillosos años", el programa ha repasado los momentos más importantes en la vida de María Teresa. En algunas imágenes, se veía al que fue padre de Terelu y Carmen, José María Borrego.

Las dos hermanas han querido hablar sobre cómo fue la muerte de su padre y todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para tranquilizar a su madre y que nunca se sintiese culpable del fallecimiento de su marido.

Lea también: Terelu se pone de lado de su hija en el enfrentamiento entre Alejandra y Carmen Borrego

Terelu y Carmen Borrego sobre la muerte de su padre en 'Viva la vida': "Intentamos que mi madre no se sintiera culpable

"No tengo problema en hablar de este tema, creo que cuando tu padre muere en estas circunstancias maduras a pasos agigantados. Te da un golpe la vida que para cuando te repones...", dijo Carmen. "Intentábamos estar bien por mi madre. Yo siempre he pensado que esto era como el dominó, si una se desmoronaba íbamos las demás detrás. Intentamos que nunca se sintiera culpable de esa muerte. Había una realidad de un desenamoramiento por parte de mi madre", explicó Terelu.

"Las circunstancias de la vida hicieron que se separaran en la distancia, pero nunca legalmente. Nunca se sentaron a hablar y decir, nos vamos a separar. Mi madre vino a buscarme a un campamento y me lo dijo, yo me puse como loca", contó Carmen, aclarando lo mal que le sentó la noticia.

"Yo me empeñe en verlo muerto, no me dejaron y estuve mucho tiempo reprochándolo porque ya tenía 18 años. Con el paso del tiempo he sido consciente de que me hicieron un grandísimo regalo porque solo lo recuerdo vivo", agradeció Terelu, queriendo recordar la figura de su padre como una persona todavía viva.

Lea también: Los duros zascas de Emma García a Carmen Borrego por la guerra de las Campos: "Qué buen rollito, ¿no?"