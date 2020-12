El nuevo proyecto de Jandro tras su marcha de 'El Hormiguero' después de 14 años Ecoteuve.es 27/12/2020 - 14:51 0 Comentarios

El mago ha comenzado una nueva serie que se puede ver en Youtube

Hace a penas unos días, el famoso mago de El Hormiguero, Alejandro López García (conocido como Jandro) comunicó en un vídeo su marcha del programa presentado por Pablo Motos y agradeció a todos el apoyo y cariño dado todos estos años.

Dos semanas después de la publicación del vídeo de despedida, Jandro ha vuelto a saludar a su público, pero desde otro sitio. El mago ha abierto un canal de Youtube donde ha creado Cero Camera Tricks, una serie donde Jandro, junto a Mario López y Miguel Ángel Gea realiza trucos de magia.

"Me gustaría daros las gracias por haberme acompañado en este viaje tan alucinante y tan loco. Nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar esto", contó Jandro en el vídeo publicado en redes sociales, donde anunció su marcha de El Hormiguero.

Este sábado, Jandro volvía a las pantallas desde Youtube, donde ha creado una serie llamada Cero Camera Tricks, donde muestra sus sorprendentes trucos de magia que dejan muy impactada a la gente.

En estos vídeos, lo sorprendente es que Jandro no habla, si no que solamente mueve las manos y deja fluir la magia en todos los aspectos. El primer episodio de la serie está disponible en Youtube y cada semana se publicará uno nuevo.

