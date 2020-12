Emma García rompe a llorar en directo en 'Viva la vida': "Me hace mucha ilusión su mensaje" Ecoteuve.es 27/12/2020 - 13:43 0 Comentarios

Una persona muy especial para la presentadora le envía un mensaje por Navidad

Este sábado, algunos colaboradores de Viva la vida han recibido una sorpresa de sus personas más cercanas y especiales que han querido mandarles un mensaje a través del programa. Una de las personas que más se emocionó fue la propia presentadora, Emma García.

Todos cogieron una bola del árbol que contenía un mensaje y una vez la cogieron los colaboradores, Diego Arrabal advirtió a Emma que para ella también había una bola, cosa que sorprendió mucho a la presentadora preguntándose quién le habría dejado un mensaje.

Emma García rompe a llorar en directo en 'Viva la vida' por el mensaje que le envía una persona muy especial

La presentadora se levantó para coger su bola del árbol, la abrió y comenzó a leer el mensaje. "Hola Emmuca", dijo con voz temblorosa. "Es que solo hay una persona que me llame así", pronunció, aclarando que ya sabía quién era la del mensaje. La presentadora leyó en alto todo el mensaje. "Te deseo una feliz Navidad y que abracemos juntas el 2021, te quiere tu valiente", concluyó.

"Esta es una persona que una vez conocí de casualidad, de hecho os diría que si ahora la veo me costaría reconocer su cara. Nos presentaron y al cabo de unos meses tuvo una desgracia en su vida. A mí me lo cuentan y me pongo en contacto con ella porque lo siento así y tengo muchas ganas de estar a su lado", dijo Emma, explicando de quién se trataba.

"Estamos absolutamente conectadas, a penas nos conocimos porque estuvimos juntas dos minutos. Me hace muchísima ilusión cada vez que me manda un mensaje. Ella ha ido superando muchos procesos", explicó. Más tarde, Emma pudo hablar con su madre en directo, que emocionó aún más a la presentadora.

