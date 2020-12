Las confesiones sexuales de Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe': ha fantaseado con colaboradores Ecoteuve.es 27/12/2020 - 13:10 0 Comentarios

El presentador confiesa con qué dos hombres del programa tendría relaciones

Este sábado el presentador de Sábado Deluxe, Jorge Javier Vázquez se sometía al polígrafo de Conchita para hacer frente a todas las polémicas suscitadas en los últimos meses. El presentador respondió sobre las Campos, Isabel Pantoja y Belén Esteban.

Jorge también habló sobre lo que ganaba como presentador en Mediaset y su respuesta dejó a todo el mundo sorprendido. Pero la polémica llegó a plató cuando Antonio Rossi le lanzó la pregunta más sexual e íntima a Jorge.

Lea también: Verónica Forqué se confiesa en 'Sábado Deluxe': "No bebo alcohol, pero me gusta fumar marihuana"

Jorge Javier Vázquez se confiesa sexualmente en 'Sábado Deluxe': "Yo me hubiera acostado con Rossi"

El colaborador del Deluxe Antonio Rossi, preguntó a Jorge Javier si alguna vez se había sentido atraído por un colaborador del programa. "Yo me hubiera acostado con Rossi", contestó tajante. Antonio confesó también que era algo de lo que ya habían hablado y aclarado, pero no contaron en qué punto quedaron.

"¿Has fantaseado con tener un rollo conmigo después de oírme decir que he tenido coqueteos con hombres?", preguntó Kiko Matamoros al presentador. Jorge no lo pensó dos veces: dijo que sí, pero "en plan cerdo, nada de enamoramientos".

Además de eso, los colaboradores quisieron preguntarle a Jorge si alguna vez se había acostado con otro famoso. "Nunca me he acostado con un famoso, no es un gremio que me llame especialmente la atención", confesó Jorge. A la pregunta de si había mantenido relaciones en Mediaset alguna vez, el presentador aclaró que "no y llevo aquí quince años. Yo creo que no me he acostado con nadie que trabaje en Mediaset, los becarios y los redactores deben verme como una momia", sentenció Jorge Javier.

Lea también: Paz Padilla y Jorge Javier, a 'tortas' en 'Sálvame': ella se queja de su "ego" y él la acusa de vender "filosofía barata"