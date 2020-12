Jorge Javier Vázquez se somete al 'Polideluxe': "Cobro menos de 5 millones de euros al año" Ecoteuve.es 27/12/2020 - 12:51 0 Comentarios

El presentador se somete al polígrafo de su propio programa en Telecinco

El presentador de Sábado Deluxe se sentó este sábado en el polígrafo de Conchita para enfrentarse a todos los frentes abiertos: desde Isabel Pantoja, su discusión con Belén Esteban y hasta el dinero que cobra por su contrato con Telecinco.

Jorge Javier Vázquez ha respondido a todas las preguntas de Conchita sin pelos en la lengua. El presentador abandonó su sillón de presentador para sentarse al otro lado y responder a las preguntas de los colaboradores.

Jorge Javier Vázquez se somete al polígrafo en 'Sábado Deluxe': La Pantoja, las Campos y Belén Esteban

Jorge ha respondido primeramente sobre el Clan Campos, sobre todo sobre su discusión con María Teresa en directo. El presentador asegura que desde que las Campos están fuera del programa, Sálvame funciona mejor porque "ellas funcionan más fuera que cuando están dentro, porque se habla con más libertad de ellas. Son personajes que funcionan muy bien para hablar de ellas", confesó.

Al ser preguntado por Isabel Pantoja, Jorge no quiso hablar demasiado, pero sí reconoció que "vive instalada en la mala energía" y que "hacerse colega de Isabel Pantoja es muy sencillo". "Como está tan sola, requiere atención las 24 horas del día", contó Vázquez.

Su conflicto con Belén Esteban hace unos meses en el Deluxe a raíz de la política y la pandemia fue otro tema a tratar en su polígrafo. "Tú no sabes lo que es trabajar con un presentador dictador y déspota", dijo Jorge, quitándose de encima esos dos adjetivos. "Tú eres a veces muy poco tolerante", le reprochó el presentador.

La pregunta a Jorge Javier sobre su situación económica: "Cobro menos de 5 millones de euros al año"

Tras lanzarle la pregunta de si sabía cuánto dinero tenía en el banco, Jorge respondió que "sí, pero al céntimo". "Mi máxima preocupación cuando empecé a trabajar en televisión era ahorrar por si acaso llegaba el momento de en el que me dijeran 'adiós, no vuelvas", confesó el presentador.

Pero la cosa no frenó ahí y los colaboradores le preguntaron si cobraba más de 5 millones de euros al año. "No", contestó rotundo Jorge, aunque por su forma de desarrollar sus argumentos no iban muy desencaminados. "También te digo que si hubiera pillado la época buena de la televisión, sería una de los hombres más ricos de España. Con las noches que he hecho, los especiales... vamos, media España sería mía", sentenció Jorge Javier.

