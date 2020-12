Verónica Forqué se confiesa en 'Sábado Deluxe': "No bebo alcohol, pero me gusta fumar marihuana" Ecoteuve.es 27/12/2020 - 11:40 0 Comentarios

La actriz ha sido aplaudida por la audiencia por hablar sin tapujos en televisión

Este sábado le llegó el turno a la gran actriz Verónica Forqué para sentarse en el sillón de Sábado Deluxe y hablar sobre su vida y su carrera profesional. Forqué mostró una simpatía y felicidad que ya es un rasgo más de ella misma.

La conocida actriz de series como La que se avecina o Amar es para siempre se sentó en el Deluxe para hablar sin tapujos sobre temas como el sexo a partir de los cincuenta años, las drogas o la prostitución.

Verónica Forqué en 'Sábado Deluxe': "Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie"

La actriz ha repasado junto a Jorge Javier y los colaboradores algunos de los momentos más marcados de su vida, como su separación en 2014. "Después de 35 años me di cuenta de que no estaba enamorada, eso fue durísimo", confesó a los presentes en el plató.

Pero lo que más ha sorprendido a la audiencia ha sido la confesión de Verónica sobre la marihuana. "No quiero hacer apología de la marihuana ni lanzarle a la gente la idea de que fumar está bien, pero hacerlo para mí es como estar con esos seres que quiero que ya no están, mis padres, mi hermano, los amigos de mi generación... Hablo con ellos", contó la actriz.

Forqué también quiso aclarar que durante su matrimonio dejó de fumar, pero que tras su separación volvió a hacerlo. No bebo nada de alcohol, me cuido, pero me gusta fumar hierba. Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie", sentenció la actriz.

