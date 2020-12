Alejandra Rubio confiesa a su madre que está embarazada en 'Viva la vida': así reacciona Terelu Ecoteuve.es 27/12/2020 - 10:55 0 Comentarios

Las Campos empezaron el programa desde una sala de partos en directo

Si hace a penas unos días, Socialité decía que las Campos han sido las protagonistas de este 2020 después de todas las noticias y titulares que nos han dejado, no se equivocaba. Este sábado, Alejandra Rubio, Terelu y Carmen Borrego volvieron a sorprender a la audiencia.

El programa donde colaboran las tres del clan Campos empezaban Viva la vida desde una sala de partos, vestidas con batas blancas de médico y con Alejandra tumbada en la camilla con las piernas abiertas. Este arranque de programa revolucionó las redes sociales. ¿Está Alejandra embarazada?

Terelu, víctima de una inocentada de Alejandra y Carmen: "Iros a la mierda"

Desde el programa Viva la vida y con la ayuda de Carmen y Alejandra, quisieron gastar una inocentada a la colaboradora diciéndole que su hija estaba embarazada. "Mamá, es que te quiero decir algo pero no sé cómo decírtelo. Me va el corazón a mil, espera que me relaje. Mamá, lo siento, te lo juro es que no sé cómo decírtelo", le dijo Alejandra.

"Alejandra por favor, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada?", dijo Terelu, acertando. Alejandra le entregó un test de embarazo manipulado. "Madre mía... y las pastillas, que te las tomas, que no te las tomas, siempre te he dicho que hay que... De momento vamos a tranquilizarnos. Pensaba que me ibas a decir que tenías algo malo. ¿Y cómo ha podido pasar esto cariño?", preguntó Terelu.

"Me va a dar algo, pensaba que tenías una enfermedad, tengo el corazón a mil", dijo Carmen, disimulando. "Sabía que estaba embarazada, ya llevo un tiempo que no la veo centrada con las pastillas, ni con esto, ni con nada. En plena pandemia, con el Covid, un embarazo de riesgo por el Covid...", continuó Terelu. Pero Alejandra y Carmen no pudieron aguantarse más la risa y saltaron a comunicarle que todo era una inocentada: "¡Inocente, inocente!". "¿Pero qué me decís? iros a la mierda, iros a tomar por culo de verdad", gritó Terelu levantándose de la mesa.

