La emocionante sorpresa en 'First Dates' a la enfermera que montó una biblioteca en IFEMA

Ana María recibió una sorpresa de su marido y un emotivo vídeo de varios escritores

Con el agravamiento de la pandemia por coronavirus hace unos meses, en Madrid se tuvo que utilizar las instalaciones de IFEMA para construir en los pabellones un "hospital de pandemias" improvisado para acoger a los pacientes que no cabían en los hospitales.

Una de las enfermeras que trabajaba en IFEMA, Ana María, construyó una biblioteca repleta de libros para que los pacientes no se sintiesen solos. Su iniciativa fue un éxito y además ayudo a muchas de las personas que estaban solas ingresadas.

La sorpresa a Ana María, la enfermera que construyó una biblioteca en IFEMA, en 'First Dates'

En el especial Navidad de First Dates, el marido de Ana María, Tomás, ha querido llevarla al programa para darle una sorpresa y agradecerle todo lo que ha hecho la enfermera por los pacientes. Su testimonio ha sido desgarrador, ya que contaba las lágrimas de Ana María cuando volvía del hospital, o cuando al llegar a IFEMA, encontraba camas de sus pacientes vacías.

Al darle la sorpresa, Ana María se ha mostrado muy emocionada y agradecida de todo el apoyo que le ha brindado su marido durante este tiempo. "Si tú no me hubieras cuidado como me cuidaste, yo no hubiera podido cuidar así a mis pacientes", confesó Ana María.

Un vídeo de escritores como Lucía Etxebarría o Máximo Huerta

Tomás también ha querido regalarle a su mujer un vídeo donde distintos escritores como Lucía Etxebarría, Máximo Huerta o Lorenzo Silva han querido darle ánimos y las gracias a Ana María por esa famosa biblioteca que construyó para los pacientes. "Si algún día nos ponemos enfermos, yo estaré más tranquilo sabiendo que en Sanidad hay gente como tú", sentenció Carlos Sobera agradeciéndole a Ana María su labor y poniendo fin a una cita diferente en First Dates.

