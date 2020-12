El regalo de Ana Rosa Quintana a Máximo Huerta que todavía conserva en su casa Ecoteuve.es 26/12/2020 - 13:18 0 Comentarios

'Socialité' entrevista al periodista y ex ministro el día de Nochebuena

El pasado jueves, Socialité emitió en Telecinco un programa especial por Nochebuena que empezó con una entrevista al ex ministro de Cultura y Deporte Máximo Huerta, que confesó algo muy especial.

El periodista, que estrenará programa en la cadena autonómica valenciana À Punt, fue uno de los concursantes de la primera edición de Mask Singer, el formato de éxito de Antena 3 que ha cosechado audiencias inimaginables.

Lea también: La clamorosa copia de Telecinco a 'Mask Singer' en plena emisión de 'Sálvame': "¿Quién es Pony?"

El regalo de Ana Rosa Quintana que todavía conserva Máximo Huerta en su casa

Hablando de la Navidad en estos tiempos tan duros, Máximo ha confesado que su madre le pidió no decorar la casa. Lo único que ha querido colocar es un regalo que le hizo Ana Rosa, compañera hace unos años en Telecinco. "Lo único que tengo es un nacimiento que me regaló Ana Rosa en el año 30 a.C. Mi madre dijo que no quería adornos, no quería estos días fingir alegría", confesó el periodista.

La madre de Máximo Huerta está a la espera "para saber la evolución de lo que se le ha descubierto", según confesó María Patiño a los espectadores en directo. El periodista aclaró las dudas sobre si aún mantenía una relación con esa persona que mantenía viva su ilusión. "La relación continúa desde hace tres años felizmente y muy a gusto", contó a la audiencia en Socialité.

Lea también: "No estuve a la altura": el motivo por el que María Patiño pidió disculpas a María del Monte en 'La última cena'