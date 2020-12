Paz Padilla y Santiago Segura, pareja confirmada de 'La última cena: especial Nochebuena' Ecoteuve.es 21/12/2020 - 12:21 0 Comentarios

Los dos cómicos competirán contra Toñi Moreno y María del Monte en los fogones

Si ya conocíamos hace unos días que la primera pareja de La última cena especial Nochebuena la formaban Toñi Moreno y María del Monte, ahora han confirmado a sus rivales: los cómicos Paz Padilla y Santiago Segura formarán otra de las parejas que competirán el día 24.

Paz Padilla, ya recuperada de ánimos tras el fallecimiento de su marido, cocinará junto al cómico y actor Santiago Segura en los fogones del programa por el que apuesta Telecinco para su emisión el día de Nochebuena.

'La última cena: especial Nochebuena': parejas, chefs y nueva canción para el programa

La primera pareja estará compuesta por la presentadora Toñi Moreno y la cantante Toñi Moreno, que formarán parte del equipo azul, mientras que en el equipo rojo acaban de confirmar a Paz Padilla y el actor Santiago Segura.

Promo del especial Nochebuena de #LaUltimaCena.



En este avance se aprecia que María del Monte y Toñi Moreno estarán en el equipo azul y Paz Padilla y Santiago Segura en el equipo rojo. pic.twitter.com/qIKGPc6UGF — M ???? (@casasola_89) December 20, 2020

Los chefs que formarán el jurado serán Begoña Rodrigo, que repetirá en el exitoso formato, y Miguel Cobo, cuyo restaurante Cobo Vintage fue galardonado con una Estrella Michelín el año 2016.

La promoción del programa en televisión ya está en marcha y para ello, Jorge Javier grabó una versión de All I want for Christmas is you: "Todo lo que quiero es cenar". "Cuando esta familia se junta puede pasar de todo, malo", pronuncia Jorge en la promoción del especial.

