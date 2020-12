Alejandra Rubio responde en 'Viva la vida' a las críticas de 'Sálvame': "Nadie me sujeta bolsos ni enciende cigarros" Ecoteuve.es 21/12/2020 - 11:50 0 Comentarios

La hija de Terelu aclara en su programa que no va con aires de superioridad

No es novedad que durante las tardes de Sálvame los distintos colaboradores que opinan en el programa carguen o juzguen a las Campos, un tema que siempre está de actualidad. Esto ocurrió de nuevo y Alejandra Rubio no se cortó la lengua a la hora de defenderse de los comentarios.

Mientras que Jorge Javier recomendó a la pequeña del clan Campos que se emancipara de su madre su tía porque considera que desprestigia verlas juntas en un plató, Belén Esteban le aconsejó que estudiase porque la tele es un trabajo muy inestable.

Además, la joven reconoció no haber llamado "vieja de mierda" a Lydia Lozano delante de nadie, ya que "Habré dicho otra cosa, pero nunca eso. Esas palabras no forman parte de mi vocabulario", confesó Alejandra.

La colaboradora también criticó el ataque fácil de "hija de" que le lanzan siempre por ser hija de Terelu y pertenecer a la familia Campos. "Es muy fácil decir que vengo con aires de superioridad y que me encienden los cigarros mientras me sujetan el abrigo", contó. "Yo creo que nunca he tenido esa actitud", sentenció la joven, tras responder a las críticas de los colaboradores de Sálvame.

