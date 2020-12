El duro reproche de Asraf Beno a Ana Rosa Quintana en 'La casa fuerte': "Que aprenda ella primero" Ecoteuve.es 21/12/2020 - 10:56 0 Comentarios

El ex modelo carga contra la presentadora de Telecinco por sus palabras

Isa Pantoja y Asraf Beno fueron la pareja elegida por la audiencia hace unos días para abandonar La casa fuerte y estuvieron este domingo en plató para comentar los diferentes temas de actualidad sobre el reality.

En un momento determinado de la noche, Jorge Javier dio paso a un vídeo donde Ana Rosa Quintana opinaba sobre Asraf como pareja, y sus declaraciones no fueron muy agradables para el novio de Isa P, que no dudó en contestarle.

Asraf Beno carga contra Ana Rosa Quintana por sus palabras en 'La casa fuerte': "Que aprenda ella primero"

La periodista acusó a Asraf de machista, y opinó que Isa Pantoja "solo tiene un defecto, que no sabe elegir pareja". Estas palabras enfurecieron a Asraf que no se cortó a la hora de contestar a la presentadora desde el plató donde se comenta el reality: "Que aprenda a elegir ella primero, ¿no?", dijo el ex modelo contestando a las palabras de Ana Rosa.

La audiencia quiso dar sentido a las palabras de la pareja de Isa Pantoja y entendieron que fue un claro ataque a la presentadora por la supuesta implicación de su marido en el Caso Villarejo.

