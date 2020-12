El doctor César Carballo lanza una alerta a los españoles desde 'La Sexta Noche': "Explosión pandémica" Ecoteuve.es 20/12/2020 - 16:16 0 Comentarios

El médico reclama a los políticos medidas más duras para las navidades

El doctor César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y colaborador de La Sexta Noche, provocó la sorpresa del presentador Iñaki López y de la audiencia tras pronunciar el término "explosión pandémica".

El doctor cargó contra los políticos por no imponer medidas más duras y restrictivas durante las navidades. Carballo cargó contra Revilla tras verle pedir a la ciudadanía que no saliese de casa y no poner medidas más extremas que impidan este hecho.

César Carballo sorprende tras mencionar una posible "explosión pandémica" en 'La Sexta Noche'

"¿Por qué no se pone un toque de queda a las seis de la tarde?", preguntó el doctor, cuando criticaba las flojas medidas de los políticos. "Hay un indicador al que no le hemos prestado atención, que es la carga viral poblacional", siguió Carballo.

Según el doctor César Carballo, cuando este índice está muy alto "y se produce un pequeño aumento de la movilidad se puede dar una explosión pandémica", anunció entre la sorpresa de muchos. "Esto puede pasar aquí. Estamos en un nivel de incidencia acumulada demasiado alto para no limitar la movilidad", sentenció.

