Kiko Matamoros abandona el plató de 'Sábado Deluxe' tras discutir con Mila Ximénez: "Yo me voy, lo juro"

El colaborador se enfrenta con Mila Ximénez y acaba yéndose en directo

Este sábado la modelo Cynthia Martínez se sentó en Sábado Deluxe para contar las infidelidades de Canales Rivera a su pareja con ella. La entrevista avanzó con normalidad hasta que Kiko Matamoros dudó de la entrevistada y de sus intenciones de contar lo sucedido.

Mila Ximénez, habitual colaboradora y presente en plató en aquel momento, malentendió el sentido de las palabras de Kiko y no dudó en saltar contra el colaborador para pedirle explicaciones, fue aquí cuando se desató una fuerte discusión entre ambos.

"Estoy alucinando. Alucino, y me está produciendo Yo que he defendido a Canales", dijo Kiko. "¿Pero qué coño estáis diciendo? Que un señor con pareja invite a una chica a cenar y se la lleve a una habitación en la que tiene una relación sexual con ella, ¿y resulta que ella es una puta?", contestó Mila muy alterada, malinterpretando las palabras.

"¿Pero quién ha dicho eso? Yo me voy de este plató, lo juro por dios", dijo el presentador levantándose de su silla. "Yo no he dicho eso, lo ha dicho ella. Yo no voy a aguantar esto", sentenció Matamoros mientras se marchaba, dejando impactada a toda la audiencia.

