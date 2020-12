Irene Rosales, muy molesta con Isabel Pantoja en 'Viva la vida': "Una niña de cinco años no se lo merece" Ecoteuve.es 20/12/2020 - 11:24 0 Comentarios

La colaboradora ha contado el audio que le envió la tonadillera a su hija pequeña

La hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, Ana Rivera, cumplió hace a penas unos días 5 años, en un momento donde la tensión y crispación familiar está más en auge que nunca. Un sábado más, Irene acudió a Viva la vida donde confesó un episodio que confirma el enfrentamiento que hay con Isabel Pantoja.

Los colaboradores quisieron preguntar a Irene si la Pantoja felicitó a su nieta, Ana, el día de su cumpleaños con la difícil situación por la que estaba atravesando la familia en estos momentos.

Irene Rosales, molesta con Isabel Pantoja en 'Viva la vida': "No ha sido un mensaje apropiado"

"Ha felicitado a su nieta, sí. Kiko lo sabe pero no sabe el contenido ni nada", confesó Irene, sorprendiendo a los colaboradores. "Creo que no ha sido un mensaje apropiado para una niña de cinco años", remató la colaboradora.

Irene ha querido contar que la tonadillera le envió un mensaje de audio que no le gustó nada: "Yo me hubiese limitado a decir 'felicidades mi niña, te quiero mucho' y poco más. Lo hubiera hecho de otra forma, hubiese mandado otro tipo de audio, como se merece una niña de cinco añitos", dijo la colaboradora.

"Es un audio de un minuto y algo, y hay partes que a mí me ofende, tal y como están las circunstancias no me gusta que mande ese tipo de audios", siguió contando Irene. La colaboradora contó que escuchó el audio a la vez que su hija, pero quiso escucharlo de nuevo más tarde para ver si la mala sensación era real, y cuando lo hizo, su hija le dijo que no lo escuchase de nuevo.

