El descuido de Emma García en 'Viva la vida' que le hace sonrojarse: "No se puede comer turrón" Ecoteuve.es 20/12/2020 - 11:03 0 Comentarios

La presentadora tuvo este sábado un percance que finalmente no fue a más

Tras haber superado el coronavirus ilesa, Emma García volvió hace ya unas semanas a Viva la vida, para presentar el programa, que ocupa las tardes de los fines de semana en Telecinco. Durante el tiempo que estuvo confinada fue Sandra Barneda quien la sustituyó.

El programa avanzaba con total normalidad, pero en un determinado momento Terelu Campos mediante gestos avisó a la presentadora de que ocurría algo con su ropa, señales que la presentadora no entendía.

Emma García sufre un percance en directo en 'Viva la vida' que le hace sonrojarse

Intentando disimular para que este percance no fuese a más, la Campos le avisó de que tenía la falda desabrochada. Al darse cuenta de lo que ocurría, Emma no dudaba en bromear sobre la situación: "No se puede comer turrón...", confesó la presentadora.

Todos sus compañeros reían con la broma de la presentadora, que echó la culpa del desabroche de la falda a la subida de peso por comer turrón en estos tiempos navideños.

