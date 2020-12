El duro mensaje de González Laya contra una diputada de Vox: "No alimentemos la xenofóbia" Ecoteuve.es 20/12/2020 - 10:42 0 Comentarios

La ministra de Asuntos Exteriores responde a Rocío de Meer tras su intervención

La ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España fue una de las invitadas este sábado en La Sexta Noche. Arancha González Laya acudió a plató para hablar de varios temas de actualidad: desde la política migratoria hasta las tensiones entre el PSOE y Podemos dentro de la coalición.

Hace unos días, una diputada de Vox, Rocío de Meer, hizo una polémica intervención en el Congreso de los Diputados donde aseguró que "nuestras fronteras están siendo golpeadas por oleadas masivas de migrantes", palabras que no gustaron a la ministra y que quiso rebatir desde el programa de La Sexta.

Lea también: Millán Salcedo molesto con Josema Yuste en 'La Sexta Noche': "Que diga por ahí que no éramos amigos..."

Arancha González Laya, contra Rocío de Meer (Vox) por su discurso xenófobo en el Congreso

"Es cierto que hay una llegada de migrantes que está superando las cifras del 2019 y es verdad que esto necesita de una gestión, pero el Gobierno lo está haciendo y quien no tiene derecho a quedarse en España está siendo repatriado a su país. Así que España está gestionando la migración de manera responsable y digna", dijo la ministra a de Meer desde plató.

"No nos olvidemos de que todos estos migrantes son personas humanas", recordó González Laya, para remarcar la importancia de no tratar este asunto como si nada. "A mí hay una cosa que me dolió muchísimo en la intervención de esta diputada de Vox y es esta amalgama xenófoba de migración con criminalidad, violación o robos que que me parece que es muy peligrosa y que no es digna de un país como España, que conoce la migración porque también la ha practicado", contó Arancha.

Para terminar con este asunto, la ministra quiso lanzar un mensaje a toda la audiencia: "Hay que ser humildes. No alimentemos la xenofobia, el odio al diferente, al extranjero, al que no habla como nosotros, al que no tiene el color de nuestra piel o al que no practica nuestra religión, no hagamos eso", sentenció González Laya.

Lea también: Carlos Herrera revienta contra el Gobierno por la ley de eutanasia: "¡Les faltó descorchar botellas!"