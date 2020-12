Millán Salcedo molesto con Josema Yuste en 'La Sexta Noche': "Que diga por ahí que no éramos amigos..." Ecoteuve.es 20/12/2020 - 10:27 1 Comentario

El humorista ha confesado que no ve mucho al otro componente de 'Martes y 13'

Este sábado fueron varios los invitados al programa que presenta Iñaki López, La Sexta Noche. Uno de ellos fue el humorista Millán Salcedo, que puso el toque de humor al programa desde el primer minuto en el que apareció.

Salcedo quiso hablar de los 40 días en el que estuvo ingresado en el hospital por un fuerte ataque de epilepsia que sufrió. "Mira cómo hablo, parezco el rey emérito", dijo entre risas.

Uno de los componentes del dúo humorístico Martes y 13 confesaba en el programa sentirse traicionado por el que fue su compañero Josema Yuste: "Últimamente no nos veíamos demasiado. Es una pena porque hemos sido amigos desde jóvenes, y que diga por ahí que no éramos amigos... no lo puedo entender", contó Salcedo, dolido.

"No me gusta la deslealtad, a mí esto me parece hasta traición", confesó el humorista. Sin embargo, aseguró que "echa de menos" a su compañero de risas.

