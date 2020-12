Una concursante de 'First Dates' lanza un dardo a su cita tras confesarle sus gustos sexuales: "¿Eres un conejo o qué?" Ecoteuve.es 19/12/2020 - 15:46 0 Comentarios

José asegura a su cita que le gusta practicar sexo dos o tres veces al día

El restaurante más famoso de la parrilla televisiva juntó a José y a Lorena en una cita para conocerse mejor y ver si surgía algo entre ellos. Su cita empezó bien, a pesar de que Lorena confesara que le gustaba más que José fuera capitán de yate que su personalidad.

La conexión entre ambos llevó a la pareja a plantearse cuántas veces tendrían relaciones sexuales si fuesen pareja. La contestación de José sorprendió tanto a Lorena que fuera de cámaras mostró su sorpresa y comparó a su cita con un conejo.

Lorena a José tras confesar su pasión por el sexo en 'First Dates': ¿Eres un conejo o qué?"

"Uno cuando te levantas y otro cuando te acuesta ¡Qué mínimo! Si no trabajas y tienes tiempo pues otro en la siesta", dijo José. "¡Dos veces al día! ¿De dónde saca el tiempo? A mí no me da tiempo", confesó Lorena fuera de cámaras.

Lorena, sorprendida, quiso preguntarle algo que dejó boquiabierta a toda la audiencia: "¿Eres un conejo o qué?". La concursante aclaró que a ella le gusta el sexo pero confesó no tener tiempo para tanta intensidad. Ambos quisieron marcharse juntos del restaurante y conocerse más a fondo.

