Ana Obregón reaparece ante las cámaras antes de dar las Campanadas: "Espero dejar el luto y las lágrimas" Ecoteuve.es 19/12/2020 - 14:28

La actriz posa ante la prensa en la presentación de la programación navideña de TVE

TVE ya ha presentado su programación navideña encabezada por las Campanadas que darán Ana Obregón y Anne Igartiburu en la Puerta del Sol el 31 de diciembre. Varias personalidades que llenarán la programación de la cadena pública han estado presentes en la presentación.

Una de las personas más esperadas por los medios era la Ana Obregón, que se había mantenido alejada de la prensa tras el fallecimiento de su hijo Aless. La actriz compartió momentos con los periodistas y quiso dar algunas declaraciones tras confirmar RTVE que daría las Campanadas 2020-2021.

Ana Obregón reaparece ante las cámaras antes de las Campanadas en TVE: "Espero dejar el luto y las lágrimas"

"Esta Nochebuena voy a cenar con mis padres y este año no puedo soportar más pérdidas", confesó Ana, en la presentación de la programación navideña de TVE. La actriz ha querido contar cómo se encuentra ahora: "No soy fuerte. He tenido que ser fuerte cuando he tenido que estar con mi hijo, luchando contra la enfermedad. Pero ahora, tengo que ser vulnerable y me tengo que transformar", dijo la maestra de ceremonias de las Campanadas en TVE.

"Espero dejar el luto, dejar las lágrimas y que la gente vea esa esperanza que es difícil encontrar en estos momentos", confesó ante su compañera de Campanadas, Anne Igartiburu. "Eres un referente para nosotros, siempre lo has sido. No hace falta que te lo diga. Este va a ser un homenaje nuestro para ti y una entrega tuya que agradecemos de corazón", contestó Anne a su compañera.

Ana quiso dejar claro que lo dará todo el día 31 desde el balcón en el centro de Madrid: "Quiero estar ahí. Se va a identificar mucha gente conmigo. Yo, que era la alegría de la huerta, voy a ser el amor que va a salir". Respecto a su vestido, ha confesado que a pesar de seguir de luto, "no va a ser negro. Va a ser un luto en otras culturas".

