Así será 'Veo cómo cantas', el formato que prepara Atresmedia tras el éxito de 'Mask Singer'

El programa, en formato guessing show, estará presentado por Manel Fuentes

Tras el éxito del programa Mask Singer: adivina quién canta en Antena 3, el grupo Atresmedia se ha lanzado a firmar por un nuevo formato guessing show muy parecido al que se emite actualmente en la principal cadena del grupo y que presenta Arturo Valls con Malú, los Javis y José Mota como jurado.

El formato I Can See Your Voice está siendo adaptado por Atresmedia y no repetirá con Arturo Valls como presentador, si no que con Manel Fuentes. El formato surcoreano ha sido adaptado en otros países como Estados Unidos o Alemania.

Atresmedia prepara 'Veo cómo cantas', un guessing show que llegará tras el éxito de 'Mask Singer'

El formato llegará a España de la mano de Atresmedia y con la colaboración de Warner Bros ITVP, que adaptarán el formato surcoreano.

Los concursantes de programa deberán adivinar si el concursante misterioso que tienen delante sabe cantar o no, solamente basándose en la comunicación verbal y otras observaciones que haga. Un grupo de famosos y un artista consolidado serán los ayudantes que asesorarán al concursante a tomar sus decisiones.

Además de este formato, el grupo mediático ya trabaja en la segunda edición de Mask Singer, que se emitirá en 2021.

