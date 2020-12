Jorge Fernández confiesa un problema familiar en 'La Ruleta de la Suerte': "No lo voy a decir muy alto" Ecoteuve.es 19/12/2020 - 11:45 0 Comentarios

El presentador se sinceró con los espectadores y confesó un episodio con su hijo

Este jueves, el presentador de La Ruleta de la Suerte, Jorge Fernández, confesó un episodio familiar en directo a raíz de la resolución de uno de los paneles del programa. Todo comenzó con la pista: "Si somos pocos...".

Una de las concursantes, Lucía, falló resolviendo el panel y cayó en quiebra. Con el rebote, otro concursante, David, acertó el panel que decía "No hace falta que recoja mi cuarto, ¿no?" y se llevó 350 euros y una anécdota personal del presentador con su hijo.

Jorge Fernández revela un episodio familiar en 'La Ruleta de la Suerte': "No lo voy a decir muy alto..."

"Ya sabéis que en Navidad, cuando viene visita, pues todos los madres y padres decimos a nuestros hijos '¡Venga, recoge el cuarto, que van a venir los tíos, los primos...'. Ahora, bueno... Parece una excusa que, como somos pocos, pues a lo mejor los niños se libran de recoger el cuarto", empezó a contar Jorge.

"Yo no lo voy a decir muy alto, porque con el mío tengo bastante problema con este tema y no quiero decirlo...", confesó el presentador, exponiendo este problema ante toda la audiencia. "No vaya a ser que... '¿Ves? Es que tú has dicho en la tele que no recoja el cuarto'. Hay que recogerlo todos los días, ¿eh?", dijo Fernández a su hijo desde el programa entre risas.

"Aunque sea Navidad, aunque venga poca gente... ¡Da igual! Hay que recogerlo siempre", sentenció el presentador del programa antecesor de las noticias en Antena 3.

